Das Jonglieren mit statistischen Zahlen hat viele Nuancen. Zwei Extreme bei einem aktuellen Vorgang illustrieren das. Die demagogische Variante: Erst rechnet das unternehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft die Einkommenskluft zwischen Männern und Frauen auf eine »bereinigte Entgeltlücke von 5,8 Prozent« runter. Dann verbreiten unternehmernahe Lohnschreiber die Mär, dass die Frauen sich diese Unterschiede ob ihrer familiären Verhältnisse letztlich selbst zuzuschreiben hätten. Nun die, sagen wir: leichtfertige Variante, die mit dem »Equal Pay Day« zu tun hat. Damit ist der Tag des laufenden Jahres gemeint, an dem Frauen endlich das Jahreseinkommen erreichen, das Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres hatten. Die deutschen Aktivistinnen und Aktivisten legten sich da erstaunlicherweise abermals auf den 18. März fest. Und sie vergaben sich dabei erneut etwas. Wenn die Gehaltslücke - so jedenfalls begleitend kommuniziert - 21 Pro...

