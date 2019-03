Ein 100 000 Jahre alter Frauenschädel (Israel) Foto: dpa/obs

Viele Menschen neigen dazu, dem historischen Verlauf nachträglich einen notwendigen Charakter zuzuschreiben. Nach der Devise: Was geschehen ist, musste geschehen - so als gäbe es einen großen Plan hinter der Geschichte, der sich in der Zeit erfüllt. Dass der historische Prozess zufallsbedingt auch ganz anders hätte verlaufen können, wird dagegen als extrem unwahrscheinlich ausgeschlossen.

Die Existenz des Menschen bildet gewöhnlich die Voraussetzung solcher teleologischen Betrachtungen. Für die einen ist der Mensch die Krone der Schöpfung, für andere der Gipfel der Evolution, deren Dynamik, wie es gelegentlich heißt, von vornherein auf die Entwicklung eines vernunftbegabten Wesens gerichtet gewesen sei. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit wird häufig behauptet, dass auch auf fremden, erdähnlichen Planeten, von denen es angesichts der gigantischen Ausmaße des Universums sehr viele geben dürfte, intelligente Wesen evolutionär en...