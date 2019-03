Rum-Museum Havanna! Begeisterung beim Biolumnisten: Die biotechnologische Herstellung (Vergärung von Rohrzucker durch Hefen) und auch Historie des Rums, alles didaktisch toll dargestellt.

Zucker war um 1500 in Europa echt kostbar: 45 Kilo Zucker waren so viel wert wie 28 Gramm Gold! Im Februar 2019 kostete übrigens diese Menge Weißzucker 13,50 Euro, war also etwa 100 mal billiger als vor 500 Jahren. Zuckerrohr wurde zuerst auf Neuguinea angebaut und kam über Indien und die Araberreiche am Mittelmeer nach Spanien. Von dort brachten es Portugiesen und Spanier Mitte des 16. Jahrhunderts nach Brasilien und in die Karibik und bauten es auf riesigen Plantagen an. Die Gutsherren - abenteuerlustige Adlige aus Europa - wurden so zu den sprichwörtlichen Zuckerbaronen.

Vor Kolumbus 1492 lebten die Tainos in großer Zahl auf ihrer Insel...