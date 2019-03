Im Sinne futuristischer Schöpfer des Transhumanismus wären nicht nur Menschen, sondern auch ihre Umwelt programmierbar. Foto: plainpicture

Wenn die Rede auf den »Transhumanismus« kommt, ist oft ein mildes Lächeln im Raum: Ist das nicht diese Idee eitler bis gelinde größenwahnsinniger Technik-Gurus aus dem Silicon Valley, die den uralten Traum vom ewigen Leben träumen? Die ihre Hirne gern auf Festplatten speichern möchten, damit die Welt auch in 100 Jahren noch etwas habe von ihrem Genie? Im Kino wurde derlei mit Johnny Depp 2014 in dem Blockbuster »Transcendence« schon mal durchgenommen. Darüber hinaus geht es immer wieder um die Frage, wie der cyborgtechnisch modifizierte Mensch der Zukunft aussehen wird. Sollten wir dann am besten auch noch zu den Sternen fliegen, um als Supermenschen der Zukunft das Weltall zu kolonisieren? Tesla-Gründer und Transhumanismus-Promi Elon Musk bereitet tatsächlich schon den Flug zum Mars vor.

