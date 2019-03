Foto: AFP/Andrea Kane

Frauen und Mathematik, das passe nicht zusammen, lautet ein verbreitetes Vorurteil. Mit Folgen: Wenn Männer bahnbrechende mathematische Leistungen prämieren, geraten Frauen oft erst gar nicht in ihren Blick. So ist vermutlich zu erklären, warum der seit 2003 jährlich verliehene Abelpreis bisher Männern vorbehalten war. Auch die andere wichtige Auszeichnung in der Mathematik - die Fields-Medaille - ging erst einmal an eine Frau.

Wie die Norwegische Akademie der Wissenschaften jetzt bekanntgab, geht der mit 620 000 Euro dotierte Abelpreis 2019 an die US-amerikanische Mathematikerin Karen Uhlenbeck. Sie...