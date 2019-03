Das Bremer Rathaus ist noch fest in der Hand der SPD. Möglicherweise braucht sie nach der Wahl die LINKE, um weiterregieren zu können. Foto: imago/Eckhard Stengel

Sie sind im Sommer 2015 aus der Bundespolitik nach Bremen gewechselt, um Bürgermeister zu werden. Wie nehmen Sie die Stimmung in der Bundes-SPD wahr, wenn Sie in Berlin sind?

Ich bin zwei- bis dreimal im Monat in Berlin. Dann stehen etwa Sitzungen des Bundesrats oder des SPD-Parteivorstands sowie die Ministerpräsidentenkonferenz an. Ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Prozess, der von Andrea Nahles angestoßen wurde. Die Neuausrichtung der Sozialstaatspolitik ist zentral für die SPD. Die Atmosphäre ist konzentriert und das ist auch notwendig angesichts der Umfragen und der Wahlergebnisse im letzten Jahr. Mit dem Sozialstaatspapier ist die SPD in ihrer ganzen Breite zusammengeführt worden.

Manche Sozialdemokraten sehen in den jüngsten programmatischen Entscheidungen eher einen Erfolg des linken Flügels.

Hier ist eine Position mehrheitsfähig geworden, die im Grundsatz in den vergangenen Jahren innerhalb der SPD-Linken ...