Foto: Nein - längst! Während die Spargelernte auf beheizten Feldern schon Anfang März begonnen hat, geht es nun auch dort los, wo die Gemüsepflanzen in Minitunneln mit zwei- oder dreifacher Folienabdeckung wachsen, was mittlerweile Standard zu sein scheint. Zuletzt hatte Sturmtief »Eberhard« noch den Folien zugesetzt und Nächte um den Gefrierpunkt hatten das Wachstum ein wenig verzögert. Dennoch wird der Spargel zum Beispiel in Südhessen - im Bild ein Feld in Weiterstadt -, rund zwei Wochen früher gestochen als 2018. Die Arbeit mit dem teuren Gemüse leisten wieder vorwiegend Saisonkräfte aus Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern. Derzeit darf man 70 Tage in Deutschland arbeiten, ohne sozialversicherungspflichtig zu sein. Der Bauernverband begrüßte es, als im vorigen Jahr diese Sonderregel für Saisonarbeit, die diese äußerst prekäre Form von Beschäftigung begünstigt, entfristet wurde. nd Foto: dpa/Arne Dedert