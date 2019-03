Bemerkung: 142303 4c volles format Dieses Bild wurde von Max Grambihler am 22.03.2019 um 09:45 Uhr vom Computer HERST05A verschickt. Die Telefonnummer ist: 1825, die Email lautet: m.grambihler@nd-online.de. Foto: nd/Ulli Winkler

Herr Verheugen, wird der nächste EU-Kommissionspräsident Manfred Weber heißen?

Das halte ich für sehr unsicher. Es gibt doch starke Zweifel, ob Manfred Weber das Zeug hat, eine so komplizierte Institution wie die Europäische Kommission zu leiten. Welche Kommission sich aus der nächsten Europawahl ergibt, ist vollkommen offen. Die Vorstellung, die bei den Wählerinnen und Wählern erweckt wird, ist, dass automatisch derjenige, dessen Partei die meisten Stimmen erhält, nächster Kommissionspräsident wird, ist falsch. Am Ende wird die Person Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin, die im Parlament eine Koalition hinter sich vereinigen kann. Aber diese Koalition wird nicht wie früher eine der beiden bisherigen großen Blöcke, Europäische Volkspartei und Sozialdemokraten S&D, sein. Dazu werden wenigstens drei Partner gebraucht. Ich glaube nicht, dass es in einer solchen Konstellation sehr viel Neigung gäbe, den Repräsentanten...