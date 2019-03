Inhalt nicht verfügbar: Bisher ist dieses Bild noch relativ selten, die Upload-Filter könnten es zum massenhaften Anblick machen. Screenshot: nd

Berlin. Das Zeichen nach Straßburg war deutlich: Allein in deutschen Städten, dem Schwerpunkt der europaweiten Demonstrationen, gingen über Hunderttausend vorwiegend junge Menschen auf die Straßen, um gegen die von der EU-Kommission geplante Urheberrechtsreform zu demonstrieren. Stimmt das Europaparlament am kommenden Dienstag in Straßburg zu, ist die Sache durch, stimmt es dagegen, gibt es ein Nachspiel. Die EU-Kommission und der Europäische Rat haben der Reform bereits zugestimmt.

Die EU-Kommission gibt vor, mit der Reform den Urheb...