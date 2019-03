Zehntausende Tote, Millionen zerstörte Existenzen, ganze Städte, die unbewohnbar geworden sind: »Der Islamische Staat mag jetzt keine Gebiete mehr kontrollieren,« sagte der irakische Außenminister Muhammad Ali al Hakim am Samstag, »aber der Zähler ist noch nicht angehalten«.

Kurz zuvor hatten Einheiten der Syrischen Demokratischen Armee (SDF) die letzte Bastion des selbst ernannten Islamischen Staats erobert, das einst um die 10 000 Einwohner zählende syrische Städtchen Baghus an der Grenze zu Irak: Das »sogenannte Kalifat« sei vollständig eliminiert, der »Islamische Staat« zu »100 Prozent territorial besiegt«, teilte SDF-Sprecher Mustafa Bali über Twitter mit. US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor dem offiziellen Ende der Kämpfe am Freitag in Florida erklärt, der Islamische Staat sei nun »zu 100 Prozent besiegt«.

Eine Ansicht, die vor Ort kaum je...