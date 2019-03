Oslo. Das am Samstagnachmittag bei stürmischer See vor der norwegischen Küste havarierte Kreuzfahrtschiff »Viking Sky« ist am Sonntag Richtung Hafen geschleppt worden. Insgesamt waren nach Reedereiangaben 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes. Knapp 480 Passagiere wurden bei einer dramatischen Evakuierungsaktion per Hubschrauber an Land gebracht.

Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg hat den an der Rettungsaktion des in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffes »Viking Sky« beteiligten Einsatzkräften gedankt. Die tüchtigen Rettungskräfte, Freiwilligen und anderen Beteiligten hätten einen unschätzbar wichtigen Einsatz unter herausfordernden Bedingungen gezeigt. dpa/nd