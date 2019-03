Budapest. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat nur wenige Tage nach der Aussetzung der Mitgliedschaft seiner Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei (EVP) erneut die EU angegriffen. »Die Brüsseler Politiker leben in einer Blase«, sagte Orban, der zugleich an der Spitze des Fidesz steht, am Sonntag im staatlichen Rundfunk.

Orban forderte am Sonntag seine Zuhörer auf, bei der Europawahl im Mai seine Partei zu wählen, um »den Brüsselern zu zeigen, dass in Ungarn das geschieht, was die ungarischen Menschen wollen«. dpa/nd