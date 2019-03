Riesendemo am Samstag, Putsch-Gerüchte am Sonntag: Großbritanniens Chaoswochen gehen weiter. Am Samstagnachmittag schlossen sich mehr als eine Million Briten aus jeder Ecke des Landes einem Protestmarsch gegen den nahenden Brexit an und verlangten eine zweite Volksabstimmung. Dazu unterschrieben fast fünf Millionen eine Online-Petition, die Parlament und Regierung auffordert, das Austrittsersuchen unter Artikel 50 des EU-Vertrags zurückzunehmen. Eine Gegenpetition für den ungeordneten Brexit erreichte weniger als ein Zehntel dieser Zahl. Nigel Farages Pro-Brexit-Marsch von Nordostengland mobilisierte ganze 150 Seelen.

Teilnehmer*innen der Londoner Großdemo ließen Regierungsdrohungen, ein weiteres Referendum würde den Volkswillen von 2016 verfälschen, nicht gelten. Damals wurden wir angelogen, hieß es bei den Marschierenden, oder »Niemand hat gewusst, wie schlecht die Austrittsbedingungen ausfallen würden.« Pappgesichter von Theresa May...