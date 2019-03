Was soll das sein

Paris. Nach verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und einem Demonstrationsverbot für die Pariser Prachtstraße Champs-Élysées sind größere Krawalle bei den »Gelbwesten«-Protesten ausgeblieben. 40 500 Menschen protestierten im ganzen Land, davon 5000 in Paris, wie Innenminister Christophe Castaner am Samstagabend in Paris mitteilte. »Alle angemeldeten Demonstrationen verliefen weitgehend ruhig«, resümierte Castaner. Im ganzen Land seien aber mindestens 233 Menschen vorläufig festgenommen worden. Die Gelbwesten zählten selbst mehr Teilnehmer.

In der Mittelmeer-Metropole Nizza wurde eine 73 Jahre alte Frau bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt. Erstmals waren auch Soldaten der Anti-Terror-Mission »Sentinelle« unterwegs. Der Militäreinsatz war parteiübergreifend kritisiert worden. dpa/nd