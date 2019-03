Osnabrück. Bei der Düngung ihrer Felder müssen die Bauern in Deutschland künftig mit strengeren Vorgaben rechnen. Wie eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums am Samstag bestätigte, hält die EU-Kommission weitere Änderungen der erst vor kurzem reformierten Düngeverordnung für notwendig. Hintergrund sind zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Derzeit prüfe das Landwirtschaftsministerium von Julia Klöckner (CDU) gemeinsam mit dem Umweltministerium von Svenja Schulze (SPD), wie die Forderungen der Brüsseler Kommission umgesetzt werden könnten, erklärte die Sprecherin. AFP/nd

