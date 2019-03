Berlin. Über 50 Unternehmen in Deutschland haben ein gemeinsames Gütesiegel für Künstliche Intelligenz eingeführt. Es basiert auf der Einhaltung von ethischen Grundwerten sowie dem sicheren und datenschutzkonformen Umgang verwendeter Daten. Außerdem soll eine transparente Vorgehensweise in der KI-Entwicklung sichergestellt werden, teilte der Verband am Sonntag in Berlin mit. Mit dem Gütesiegel verpflichten sich die Unternehmen darauf, das Interesse der Menschen ins Zentrum zu stellen. dpa/nd