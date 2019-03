Mit einem Hoffest machen die Mieter der Elsenstraße 75 in Berlin-Neukölln am Sonntagnachmittag auf ihre drohende Verdrängung aufmerksam. Vor knapp einem Monat hatte ihnen der Bezirk mitgeteilt, dass ihr Haus verkauft worden ist. »Bisher wissen wir nicht, wer die neuen Eigentümer*innen sind und was sie mit unserem Haus vorhaben. Was wir aber wissen: Wir sind viele. Wir sind bunt. Und wir wollen alle in der Else75 wohnen bleiben«, schreiben sie.

Foto: Das Hoffest war auch Ziel eines Kiezspaziergangs durch den Bezirk mit Dutzenden Teilnehmern. Stationen waren unter anderem das gekündigte Bekleidungsgeschäft Kamil Moden und der geräumte Kiezladen Friedel 54. »Fast in jeder Straße gibt es Initiativen, die sich gegen Verdrängung wehren«, heißt es im Aufruf. nic Foto: RubyImages/Florian Boillot