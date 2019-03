Magdeburg. Eine Unterschriftenaktion zur Sicherung der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt bekommt nach Angaben der Organisatoren viel Zustimmung. Wie viele Unterschriften bereits zusammen gekommen seien, lasse sich schwer sagen, da überall im Land gesammelt werde. Mitte April soll gezählt werden. Im Januar hatte ein Bündnis, zu dem auch die Bildungsgewerkschaft GEW, Landeseltern- und Landesschülerrat sowie die deutsche Kinder- und Jugendstiftung gehören, die Aktion gestartet. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!