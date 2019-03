Die deutschen Raceboarder krönten ihre starke Saison beim Weltcup-Finale in Winterberg. Der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister aus Rosenheim wurde Zweiter und gewann als sechster deutscher Gesamtsieger die kleine Kristallkugel. »Das ist einfach das Größte, was man erreichen kann. Das ist mehr wert als eine WM-Medaille, weil man über das ganze Jahr hinweg konstant gefahren ist«, sagte der 25-Jährige. Die 31-jährige Weltmeisterin Selina Jörg aus Sonthofen sorgte als Zweite für einen weiteren Final-Podestplatz. nd

