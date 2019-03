Die Weltmeister Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll bescherten den deutschen Biathleten beim Weltcupfinale am Wochenende nochmals Topplätze. Auch wenn die Verfolgungs-Weltmeisterin aus Oberwiesenthal am Ende der Saison einen weiteren Platz auf dem Treppchen als Vierte im 7,5-km-Sprint und im abschließenden 12,5 km Massenstart verpasste, lieferte sie zusammen mit Einzel-Champion Arnd Peiffer beim Weltcupfinale in Oslo erneut eine starke Leistung ab. Mit ihrem starken zweiten Platz in der 10 km Verfolgung am Vortag stellte sie ihre Topform einmakl mehr unter Beweis. Arnd Peiffer war in der 12,5 km Verfolgung Dritter und am Schlusstag im 15-km-Massenstartrennen Zweiter hinter Benedikt Doll (Breitnau) geworden.

Dennoch standen sie im Schatten des überragenden Norwegers Johannes Thingnes Bö. Das Scheinwerferlicht am Holmenkollen war...