Wörlitz. Im Dessau-Wörlitzer Gartenreich haben Tausende Besucher den Frühling begrüßt. Das zweitägige »Frühlingserwachen« trug diesmal einen Hauch von Südsee - in Anlehnung an eine neue Sammlung, die vom 6. Mai an gezeigt wird. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz erweitert im Mai die Ausstellung über das Leben und Wirken des Naturforschers Georg Forster (1754-1794). In neuen Räumen werden restaurierte Alltagsgegenstände aus der Südsee präsentiert.

Foto: Seit 1994 wird am Wochenende, das dem kalendarischen Frühlingsanfang am nächsten ist, in dem UNESCO-Gartenreich mit dem »Frühlingserwachen« in die Saison gestartet. Das 140 Hektar große Gartenreich wurde 1765 nach Entwürfen von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau und dessen Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff geschaffen. Im Jahr 2000 wurde es von der UNESCO zum Welterbe der Menschheit erklärt. dpa/nd Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch