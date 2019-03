Ein Sonderzug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH fährt in Richtung Wernigerode. Foto: dpa/Peter Gercke

Sie sorgen immer wieder für Schlagzeilen: die Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Erst im Januar mussten zwei kurz vorm Brockengipfel im Schnee gefangene Loks geborgen werden. Im Rekordsommer 2018 herrschte wegen des Funkenfluges Waldbrandgefahr. Doch die Geschäftsführung kann nun tolle Zahlen verkünden. Mit über 1,1 Millionen Fahrgästen stiegen im Vorjahr insgesamt zehn Prozent mehr Reisende in die Züge der Brocken-, Harzquer- oder Selketalbahn sowie die verschiedenen Sonderzüge. Besonders beliebt sind die Fuhren auf den höchsten Berg im Norden. Rund 650 000 Fahrgäste kamen mit dem Fahrziel Brocken in den Harz, »auf der Harzquerbahn im Bereich Nordhausen waren es 331 000. Mit den Zügen der Selketalbahn fuhren 71 000 Reisende«, erläutert HSB-Geschäftsführer Matthias Wagener. Zugpferde sind die Dampfrösser und die beliebten Sondertouren. Was im Selketal die Osterhasen- und Nikolausfahrten sind, waren für die älteren Semester die 32 Aufführun...