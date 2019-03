Scy-Chazelles. Bei einem Besuch in Lothringen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor einem Rückfall in nationale Egoismen, Kleinstaaterei oder Abschottung gewarnt. »Mehr denn je müssen wir für die europäische Idee eintreten. Nur sie gibt Antworten auf alle großen Fragen der Gegenwart und Zukunft«, sagte Dreyer am Montag im französischen Scy-Chazelles. Sie kündigte an, dass Rheinland-Pfalz sich im Sommer besonders für die deutsch-französische Zusammenarbeit einsetzen werde, wenn das Bundesland den Vorsitz in der Europaministerkonferenz der Länder übernimmt. dpa/nd