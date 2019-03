Schmalkalden. Die ostdeutsche Traditionsmarkte Vita Cola hat im 60. Jahr ihres Bestehens einen Absatzrekord verbucht. 2018 seien 89 Millionen Liter verkauft worden, teilte der Erfrischungsgetränke-Hersteller Thüringer Waldquell GmbH am Montag in Schmalkalden mit. Das Absatzplus habe acht Prozent im Vergleich zu 2017 betragen. Unter der Marke würden inzwischen zwölf verschiedene Produkte angeboten. Der Absatz wurde 2018 auch durch den heißen Sommer angekurbelt. Vita Cola profitierte bereits in den vergangenen Jahren vom bundesweiten Trend zu regionalen Produkten. dpa/nd