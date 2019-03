Schwerin. Mehr als 2000 Menschen haben sich an der am Montag beendeten Online-Abstimmung zum künftigen Landeslied Mecklenburg-Vorpommerns beteiligt. Zudem sind in der Geschäftsstelle des Heimatverbandes mehr als 100 Postsendungen eingegangen, wie eine Verbandssprecherin sagte. In der bisherigen Bewertung zeichne sich ein Favorit ab, sagte die Sprecherin, ohne aber den Titel zu nennen. Das Bürgervotum werde bei der Auswahl des Siegerliedes eine maßgebliche Rolle spielen. Es soll am 10. April im Theater in Stralsund vorgestellt werden. dpa/nd