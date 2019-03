Magdeburg. Die Stadt Magdeburg hat 100 Wegweiser des Elberadwegs erneuert. Die Schilder seien ausgeblichen, defekt oder beschmiert gewesen, so die Stadt. Ein Austausch fand an 41 Standorten statt. An Hauptschildern sei der Hinweis »Deutschlandroute 10« angebracht worden. Laut Deutschem Tourismusverband gibt es zwölf Routen, die die Radfernwege in Deutschland verknüpfen. Der Elberadweg verläuft auf über 1300 Kilometern zwischen Prag und Hamburg. 20 Kilometer führen an Sehenswürdigkeiten Magdeburgs entlang. dpa/nd