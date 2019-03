Nach ihrer großen Anti-Terror-Übung am Sonntag hat die Polizei ein erstes positives Fazit gezogen. »Unser Plan ging komplett auf, das, was wir üben wollten, haben wir geübt«, sagte der Leiter der Übung und Stabsleiter an der Polizeiakademie, Thomas Drechsler, am Montag dem »Inforadio« des RBB. Das Szenario mit dem Terroranschlag in einem Einkaufszentrum in Steglitz sei so entworfen worden, dass Streifenwagen-Besatzungen, alarmierte Hundertschaften sowie die Spezialeinsatzkommandos beteiligt gewesen seien. »Jetzt kommt es darauf an, die Videos auszuwerten, die Schiedsrichter zu befragen: Was hat nicht geklappt, wo hakt es.« dpa/nd