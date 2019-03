Das Smartphone soll möglichst wenig kosten. Foto: pixabay

Viele junge Leute nutzen ihr Smartphone gern und ausgiebig. Sie gehören zu der Zielgruppe, die fürs Handy nicht allzu viel Geld ausgeben kann. Das haben die Mobilfunknetzbetreiber sowie Provider realisiert und bieten für sie diverse Sondertarife oder Vergünstigungen für Handytarife an.

»Bei den Netzbetreibern werden für Schüler, Studenten und Auszubildende meist die regulären Tarife abgewandelt angeboten, so mit einer reduzierten monatlichen Grundgebühr, zusätzlichen Inklusivleistungen oder mehr Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Tarifbestandteilen«, sagt Alexander Kuch vom Onlinemagazin teltarif.de.

Altersgrenzen beachten

So bieten sogenannte Studententarife, also spezielle Angebote mit Rabatt für junge Leute, die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Telefónica und Vodafone an. Aber auch im Portfolio von 1&1, congstar sowie otelo und CHIP Mobile finden sich entsprechende Tarife.

Um einen solche...