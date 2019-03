Beiträge in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Die Redaktion behält sich das Recht Sinn wahrender Kürzungen vor.

Vor - und Nacherbschaft per Testament ist eine vollkommen andere Konstruktion, und man sollte deshalb keine Begriffsverwechslung entstehen lassen. Das könnte dann die berüchtigten Streitigkeiten im Erbfall erbringen. Der Begriff »Alleinerbe« für den überlebenden Ehegatten im Berliner Testament trifft es stattdessen richtig.

1. Die Verwendung des Begriffes »Vorerbe« für den allein erbenden überlebenden Ehegatten ist zwar sprachlich und praktisch gebräuchlich, aber tatsächlich und juristisch irreführend. Das sogenannte »Berliner Testament« (übrigens deshalb so genannt, weil es ein in Berlin tätiger Notar »erfunden« haben soll) ist eben keine Vor- und Nacherbschaft.

