Gleichen Sie Ihre zu Hause ermittelten Werte aber auch regelmäßig mit denen Ihres Arztes ab, um bei einer Hochdrucktherapie optimale Ergebnisse zu erzielen. So vergewissern Sie sich, dass Sie den Werten trauen und eventuelle Messfehler zu Hause ausschließen können.

Für Messungen zu Hause können Sie ein gewöhnliches Blutdruckmessgerät aus der Apotheke verwenden. Nach der ärztlichen Diagnose sollten Sie Ihre Werte dann mehrmals ermitteln. Wie häufig man seinen Blutdruck messen sollte, hängt von der individuellen Situation ab. Während der ärztlichen Diagnosephase und zu Beginn einer medikamentösen Behandlung von Bluthochdruck sollte man die Werte dreimal am Tag ermitteln, und zwar gleich nach dem Aufstehen, mittags sowie nachmittags oder abends, denn der Blutdruck kann zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich hoch sein. Dabei muss Blutdruck immer links und rechts gemessen werden, wobei der höchste Wert wichtig ist.

Neben der Blutdruckmessung beim Arzt ist es durchaus sinnvoll, die Werte zu Hause zu messen. Wird der Blutdruck ausschließlich beim Arzt gemessen, sind die Ergebnisse nicht aussagekräftig genug. Die Praxismessung findet nicht regelmäßig statt. Oft ist der Blutdruck beim Arzt zu hoch, was der Aufregung und dem Stress geschuldet ist. Für eine verlässliche Beurteilung der Situation ist daher die private Messung notwendig.

Bluthochdruck (Hypertonie) beschreibt ein Krankheitsbild, bei dem der Druck in den Arterien aufgrund von Störungen im Hormonsystem, dem Herz-Kreislauf-System oder wegen Organschäden chronisch erhöht ist. Vor allem Menschen mit Bluthochdruck sollten unbedingt regelmäßig ihren Blutdruck messen. Ein normaler Blutdruckwert liegt bei 120/80 mmHg. Von Bluthochdruck spricht man ab einem Wert von 140/90 mmHg. Höhere Werte begünstigen Schlaganfälle oder Herzinfarkte.

