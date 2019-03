Büchel. Gegen die mutmaßlich letzten US-Atombomben in Deutschland beginnen beim Fliegerhorst Büchel in der Eifel die traditionellen Demonstrationen. In diesem Jahr stehen sie zusätzlich unter dem Eindruck des drohenden Aus für den INF-Abrüstungsvertrag für atomar bestückbare Mittelstreckenwaffen. Den Auftakt der 20-wöchigen Proteste soll am Dienstag 11.58 Uhr eine Mahnwache vor dem Haupttor machen, teilte die Kampagne »Büchel ist überall! Atomwaffenfrei jetzt« am Montag mit. »Es ist zwei Minuten vor zwölf, doch die Bundesregierung weigert sich, etwas gegen das nukleare Wettrüsten zu tun«, kritisierte Elke Koller von der Kampagne. »Wir verlangen von der Bundesregierung ein klares Signal für Abrüstung.« dpa/nd