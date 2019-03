Düsseldorf. Die rechtsextreme Gruppierung »Combat 18« (C18) ist nach Erkenntnissen des Innenministeriums auch in Nordrhein-Westfalen aktiv. Sie soll aktuell neun Mitglieder in NRW haben, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Die Sicherheitsbehörden beobachteten die Entwicklung wegen der Gewaltbereitschaft intensiv. Demnach beteiligten sich C18-Anhänger aus NRW auch an Schießübungen im Ausland. »Die Personen verhalten sich grundsätzlich äußerst konspirativ, so dass nur wenige Aktivitäten öffentlich bekannt werden«, hieß es. International sei die Gruppe eng mit dem in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerk »Blood and Honour« verbunden. dpa/nd