Washington. US-Präsident Donald Trump wollte noch am Montag die Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkennen. »Das erste Mal seit 52 Jahren, mit Ministerpräsident (Benjamin) Netanjahu an seiner Seite, wird der Präsident der Vereinigten Staaten heute formell die israelische Souveränität über die Golanhöhen anerkennen«, sagte US-Vizepräsident Mike Pence bei der Jahrestagung der israelisch-amerikanischen Lobbyorganisation Aipac in Washington. Die Golanhöhen seien von strategischer Bedeutung für die Sicherheit Israels. Netanjahu wollte am Montag mit Trump zusammenkommen. Israels Außenminister Israel Katz hatte zuvor angekündigt, dass Trump am Montag ein entsprechendes Dekret unterschreiben wolle. Trump hatte sich vergangene Woche auf Twitter für eine Anerkennung der Souveränität Israels über die Golanhöhen ausgesprochen. Das war von Israel begeistert aufgenommen, von arabischer Seite sowie der Türkei und Russland aber scharf kritisiert worden. Syrien wertete den Vorstoß als verantwortungslos. Israel hatte die Golanhöhen 1967 erobert und 1981 annektiert. dpa/nd