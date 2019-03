Niedersachsen: In Garrel sieht man die Idylle durch rumänische Arbeiter einer Schlachterei bedroht

Auch der DGB fordert einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Politiker aufgerufen, die Anstrengungen im Kampf gegen Wohnungsnot massiv zu verstärken. »Das Marktversagen im Wohnungssektor ist offensichtlich - jetzt muss die Politik stark und stetig eingreifen«, erklärte das DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Montag zum Auftakt einer bundesweiten Aktionswoche. Gebraucht würden mindestens 400 000 neue und bezahlbare Wohnungen pro Jahr, darunter 100 000 Sozialwohnungen. »Bund und Länder gemeinsam müssen dafür sieben Milliarden Euro jährlich bereitstellen«, forderte Körzell. Die bislang für den sozialen Wohnungsbau eingeplanten Gelder des Bundes reichten nicht einmal, um den Bestand zu halten. »Zudem sollte die Politik entschlossener gegen Bodenspekulation vorgehen, etwa indem sie Eigentümer im Rahmen baurechtlicher Möglichkeiten verpflichtet, ihre Grundstücke zu bebauen.« AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Der neue ver.di-Landesbezirksleiter Frank Wolf will den Mitgliederschwund stoppen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!