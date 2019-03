Was soll das sein

Oberndorf. Der finanziell unter Druck stehende Waffenhersteller Heckler & Koch fordert von seinen Mitarbeitern unbezahlte Extraarbeit. Ein Firmensprecher bestätigte am Montag entsprechende Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite, ohne Zahlen zu nennen. Zuvor hatte die »Welt« berichtet, wöchentlich sollten 2,5 bis 3 Stunden zusätzlich gearbeitet werden. Der Firmensprecher sagte: »Derzeit arbeiten wir an einem umfangreichen Innovations- und Wachstumspakt unter Einbindung aller Stakeholder von Heckler & Koch.« In Oberndorf arbeiten rund 800 Menschen für das Traditionsunternehmen. Es ist tarifgebunden, bisher gibt es dort eine 35-Stunden-Woche. dpa/nd