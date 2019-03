»Die Deutschen begrüßen uns jetzt immer mit Küsschen. Und sie haben vielleicht auch gelernt, dass man gute Arbeit mit gutem Essen begleiten kann«, antwortete Christophe Arend, französischer Vorsitzende der deutsch-französischen Arbeitsgruppe, die das Parlamentsabkommen beider Länder ausgearbeitet hat, im Interview mit der »Süddeutschen Zeitung« auf die Frage, was sich »die Deutschen von den Franzosen abgeschaut« haben.

In Zukunft sollen sich die Parlamentarier aus Paris und Berlin noch weitaus mehr abschauen, voneinander lernen - und gemeinsame Vorschläge für die Zusammenarbeit erarbeiten. Die neue Kammer könne politische Denkanstöße geben, erklärte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Zusammen mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Richard Ferrand, unterzeichnete er am Montag in Paris das deutsch-französische Parla...