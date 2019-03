Sofia. Drei Jahre nach der Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge aus Krisengebieten lobt Bulgarien die Rolle der Türkei bei der Bekämpfung der illegalen Migration. »Die (Flüchtlings-)Vereinbarung der EU mit der Türkei ist wichtig für alle europäischen Staaten«, betonte der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow am Montag in Sofia bei einem Treffen mit dem türkischen Generalstaatsanwalt Mehmet Akarca. dpa/nd

