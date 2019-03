In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) scheint an 360 Tagen im Jahr die Sonne. Zudem ist es eines der erdölreichsten Länder der Welt. Trotzdem haben die Scheichs dort beschlossen, ein riesiges Kernkraftwerk zu bauen - mitten in die Wüste, am westlichen Rand des Landes und damit ganz in der Nähe des Erzfeindes Katar.

Das Kraftwerk »Barakah«, auf Arabisch »Segen«, besteht aus vier Blöcken, jeweils mit einem eigenen Reaktor des Typs AP-1400 und soll schon 2020 voll funktionstüchtig sein. In der vergangenen Woche reichte Katar bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) Beschwerde ein. In einem offiziellen Brief beklagte das kleine Land, »bei einem Unfall würde der radioaktive Ausfall die Hauptstadt Doha binnen fünf bis 13 Stunden erreichen«. Außerdem sei in so einem Fall die Trinkwasserversorgung der gesamten Region in Gefahr - im Golf wird ein substanzieller Teil des Trinkwassers aus Entsalzungsanlagen gewonnen. Die VAE ...