Caracas. Zweieinhalb Wochen nach einem massiven Stromausfall in Venezuela ist es am Dienstag laut Medienberichten in dem Land erneut zu einer Panne gekommen: In der Hauptstadt Caracas fiel die Energie aus. Auch der internationale Flughafen vor der Stadt war betroffen. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro machte März einen Angriff auf Venezuelas Infrastruktur für die Störungen verantwortlich. Auch in anderen Regionen gab es keinen Strom, wie Einwohner der Städten Barcelona, Barinas, Barquisimeto und Ciudad Bolívar auf Twitter berichteten. Kommunikationsminister Jorge Rodríguez sagte im Fernsehen, der Angriff habe dem Wasserkraftwerk Guri gegolten. AFP/nd