Osnabrück. Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Hunderten Asia-Restaurants in ganz Deutschland hat am Dienstag ein Prozess gegen zwei Brüder vor dem Landgericht Osnabrück begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, über ihre Gelsenkirchener Firma in über 1000 Fällen bundesweit Restaurants mit umprogrammierbaren Kassen ausgestattet zu haben. Damit konnten die Restaurantbetreiber Umsätze aus den Abrechnungen verschwinden lassen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg hat in acht Fällen aus Niedersachsen Anklage erhoben, bei denen sechs Millionen Euro Steuern hinterzogen worden sein sollen. Die Restaurantbetreiber werden in gesonderten Verfahren verfolgt. dpa/nd