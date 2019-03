Aachen. Willkommene Gäste im Dachgestühl des Aachener Doms: Zum dritten Mal brütet ein Wanderfalkenpärchen im Westturm. Vier Eier wurden im Falkenhorst im Westturm des Doms gesichtet, teilte das Domkapitel mit. Über eine Webcam können Naturfreunde verfolgen, was in den nächsten Wochen im Horst passiert. Dombaumeister Helmut Maintz hofft, dass die Eier spätestens Mitte April ausgebrütet sind. Bevor die Tiere flügge werden, würden sie vom NABU beringt. dpa/nd

