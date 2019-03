Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Berlin. Der Zusammenschluss der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof bedroht nach Angaben der Gewerkschaft ver.di noch mehr Arbeitsplätze als bisher bekannt. Die Unternehmensführung wolle »nun schon 1800 statt 1600 Vollzeitstellen in den Kaufhof-Filialen streichen«, warnte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Dienstag. Sie verlangte von der Führung des Handelsriesen erneut ein nachhaltiges Zukunftskonzept. Ein Karstadt-Sprecher wollte auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben. Im Januar hatte Karstadt angekündigt, im Zuge der Kaufhaus-Fusion insgesamt rund 2600 Vollzeitstellen abbauen zu wollen, davon 1600 in den Filialen. dpa/nd