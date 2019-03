Beschäftigte auf der Straße: Der Protest hat den Preis für die Schließung in die Höhe getrieben. Foto: dpa/Britta Pedersen

Schluss, aus, Feierabend. Bei Infinera in Spandau gehen die Lichter aus. Rund 400 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz, wenn der US-Konzern seinen Standort am 30. September 2019 endgültig schließt.

74 Tage nachdem Infinera die Abwicklung und Verlagerung der Produktion nach Thailand angekündigt hatte - es waren 74 Tage, in denen die Belegschaft sich gewehrt hatte - setzte am vergangenen Freitag der Betriebsrat seine Unterschrift unter den Sozialplan und Interessenausgleich. Dass die Schließung des traditionsreichen Spandauer Werks alternativlos ist, hatte das Unternehmen nach der Ankündigung am 8. Januar deutlich gemacht. Der Protest der letzten Wochen änderte daran nichts.

Für die Beschäftigten bleiben Abfindungen und eine Transfergesellschaft. »Das Volumen des Interessenausgleichs und Sozialplans beträgt insgesamt 24,5 Millionen Euro«, sagte Regina Katerndahl, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, am Dienstag im ...