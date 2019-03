Aachen. Das Studentennetzwerk Erasmus (ESN) bekommt für seine Verdienste um Europa die Karlsmedaille 2019. Das Netzwerk verfolge das Ziel, Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenzubringen, so der Verein »Médaille Charlemagne« am Dienstag in Aachen. »Durch das Studieren und Leben, durch Begegnung und Austausch in einem anderen Land werden Beziehungen auf- und Ressentiments abgebaut«, so das Kuratorium. Das ESN betreut Austauschstudenten, die in der Regel vom Erasmus-Programm vermittelt werden. Mit der Karlsmedaille werden Menschen und Institutionen ausgezeichnet, die in besonderer Weise zur europäischen Einigung und zur Herausbildung einer europäischen Identität beigetragen haben. Der Preis wird am 23. Mai im Vorfeld der Karlspreis-Verleihung übergeben. dpa/nd