Foto: Visum/Patrick Junker

Straßburg. Das Europaparlament hat die heftig umkämpfte Reform des Urheberrechts in der EU gebilligt. Im Plenum in Straßburg stimmten am Dienstag 348 Abgeordnete für einen Kompromiss, auf den sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten zuvor geeinigt hatten, 274 Parlamentarier votierten dagegen.

Ziel ist es, das Urheberrecht in der EU an das Internetzeitalter anzupassen, damit Künstler und Autoren eine bessere Vergütung bekommen. Dazu sollen Google, YouTube und Co. verpflichtet werden, Inhalte zu entfernen, für die sie von den Urhebern ...