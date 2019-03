Dresden. Das Urteil im Meineid-Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry soll am Dienstag gesprochen werden. Eigentlich hatte das Gericht seine Entscheidung einen Tag zuvor verkünden wollen. Der Prozesstag am 1. April wurde jedoch gestrichen, so ein Sprecher des Dresdner Landgerichts am Dienstag. Für Freitag werden die Plädoyers erwartet. Petry ist wegen Meineids angeklagt. Ehemann und Jurist Marcus Pretzell hat indes Strafanzeige gegen Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses unter anderem wegen Rechtsbeugung gestellt. Die Verteidigung wirft dem Gremium vor, Petry unter Druck zu einer Falschaussage verleitet zu haben. dpa/nd