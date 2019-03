Was soll das sein

Mainz. Die behördlich angeordnete Schließung der einzigen muslimischen Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz hat Bestand. Das Verwaltungsgericht Mainz lehnte einen Eilantrag gegen den Widerruf der Betriebserlaubnis für die Al-Nur-Kita in Mainz ab. Die Schließung sei rechtmäßig, entschieden die Richter. Es bestünden hinreichende Indizien dafür, dass der Antragsteller extremistischem Gedankengut nahestehe. Vom Kita-Träger, dem Moscheeverein Arab Nil-Rhein, vorgebrachte Distanzierungen von extremistischen Strömungen hätten nicht überzeugt. Bis Ende April wird der Betrieb noch geduldet. In der Kita wurden zuletzt 18 Kinder betreut. Der Moscheeverein vertrete Inhalte der islamistischen Muslimbruderschaft und des Salafismus und stehe damit nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, hatte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung im Februar die Schließung begründet. dpa/nd