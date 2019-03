Was soll das sein

Die Website der rassistischen "Identitären". Derzeit wird in Österreich ein mögliches Verbot der Gruppierung diskutiert. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Wien. Nach einer Spende des Attentäters von Christchurch an die österreichische »Identitäre Bewegung« prüft die Regierung die Auflösung der rechten Organisation. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat an. Es sei Aufklärung nötig, ob es hier »Machenschaften im Hintergrund« gegeben habe.

Der Todesschütze von Christchurch, ein 28-jähriger Rechtsradikaler aus Australien, hat nach Erkenntnissen der Behörden Anfang 2018 den »Identitären« in Österreich 1500 Euro als Spende überwiesen. In diesem Zusammenhang war die Wohnung des Kopfes der »Identitären«, Martin Sellner, durchsucht worden. Es bestehe der Verdacht der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Der Sprecher der Gruppe weist die Vorwürfe zurück. dpa/nd