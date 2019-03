Diese Kuschelbiene wird alle begeistern, die die Natur lieben und erhalten möchten. Sie kann uns begleiten, motivieren und auch trösten. Siehe: dasND.de/Kuschelbiene

Damit sich Bienen und Schmetterlinge zu Hause fühlen, soll mein Balkon bunt sein wie eine Wiese. Deswegen habe ich nach Informationen gesucht, wie ich die Tiere anlocken kann - und habe einen Schatz gefunden: das Buch »Wir retten die Bienen , Igel und Käfer!«.

Kennen Sie gartentaugliche Schnecken? Wo fühlen sich Marienkäfer wohl, und was sind eigentlich Saatbomben? In dem Buch erfahren Sie es. Und noch viel mehr! Viele Anregungen zum Selberbasteln, um den Nützlingen ein Zuhause zu bieten. Das beste daran: Die Umsetzung der Ideen ist kinderleicht. Probieren Sie es doch selbst aus. Bei einem Bastelnachmittag mit der ganzen Familie. Käfer, Bienen und Co. werden es Ihnen danken.

Susanne Pypke: »Wir retten die Bienen, Igel und Käfer!«, Frech Verlag, geb., 128 S., 14,99 €.

