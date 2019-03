Noch schlafen viele Insekten, doch bald schon werden sie wieder in unseren Gärten, auf den Terrassen oder auf dem Balkons unterwegs sein - immer auf der Suche nach Nahrung, die sie in Blüten aller Art finden. Nicht nur, dass sie so dazu beitragen, Bäume und Sträucher zu befruchten, sie gehören auch zu Frühling und Sommer wie die Sonne und die Wärme.

Damit sich die Nützlinge auch wohlfühlen und sich gut vermehren können, sollten wir ihnen helfen. Vielleicht wollen ja auch Sie ein guter Gastgeber sein. Dann sollten Sie nicht nur für reichlich Blütenflor im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon sorgen, sondern darüber hinaus den fliegenden und krabbelnden Winzlingen auch eine Bleibe bieten, die ihren Bedürfnissen entspricht.

Wie? Ganz einfach: Bauen Sie ihnen ein Hotel - ein Insektenhotel. Wer meint, keine Ahnung zu haben, wie man so etwas macht, dem kann geholfen werden. Die Mitarbeiter der Christophorus Werkstätten in Fürstenwalde haben einen Bausatz für ein Insektenhotel entwickelt, der auch von Menschen spielend leicht zusammengebaut werden kann, die glauben, zwei linke Hände zu haben.

Das Hotel hat vier »Wohnungen« für unterschiedliche Insekten. Für ein Fach beispielsweise wird ein Würfel aus gebranntem Ton mitgeliefert, in dem sich Schlupflöcher befinden, die für Wildbienen oder Wildwespen gedacht sind. Ein weiteres kann man mit dem beigelegten Heu füllen, das Florfliegen oder Ohrenkneifern einen guten Unterschlupf bietet. Und in einem Fach mit Kienäpfeln werden schon bald verschiedene Käfer einziehen. Wenn Sie das vierte Domizil zum Beispiel weich mit trockenem Laub auspolstern, werden es Ihnen Marienkäfer danken, dünne frische, noch biegsame Äste locken Schmetterlinge an, hohle Stängel von Schilf und Bambus sind hingegen ideal für Bienen. Sind die »Wohnungen« alle eingerichtet, muss man nur noch das Drahtgitter befestigen, damit das Füllmaterial nicht herausfallen kann. Das war es dann auch schon mit dem Bau. Bleibt nur noch, einen passenden Platz für das Insektenhotel zu finden. Optimal ist ein geschützter, sonniger, nach Süden ausgerichteter Platz mindestens 50 Zentimeter über dem Boden.

Der Bausatz kann im nd-Shop gekauft oder bestellt werden. Preis: 15,50 € plus 4,80 € für den Versand. Online-Bestellung: dasND.de/Insektenhotel